США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в районе Тихого океана, сообщило американское Командование глобального удара ВВС США.

Запуск был произведен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в район американского тихоокеанского ракетного полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). Дальность полета составила примерно 6,8 тыс. км.

"Цель программы испытательных запусков МБР - подтвердить эффективность, готовность и точность системы вооружения", - отметили в командовании. При этом указывается, что испытание является рутинным, было запланировано еще несколько лет назад и не связано с какими-либо событиями в мире.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают 400 такими ракетами, из которых 200 оснащены одной ядерной боеголовкой и еще 200 несут разделяющуюся головную часть с боевыми блоками индивидуального наведения. Эти МБР находятся на боевом дежурстве в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабазы Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.