Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

Фото: Carsten Koall/Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии парламентская комиссия по внешней политике утвердила консультативные заключения о денонсации Соглашения о создании СНГ, Протокола к этому соглашению, а также Устава СНГ, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

Денонсацию этих соглашений инициировал МИД Молдавии, исходя из того, что в "них не соблюдаются основополагающие ценности и принципы СНГ", говорится в пояснительной записке Министерства иностранных дел.

Там денонсация Соглашения о создании СНГ названа "естественным и неизбежным шагом на пути к достижению цели вступления в Евросоюз".

Власти Молдавии считают, что после денонсации парламентом соглашений государственный бюджет будет ежегодно экономить около 3,1 млн леев (около $185 тысяч) (ежегодный платеж в бюджет СНГ). Отношения с государствами-членами СНГ будут продолжены после денонсации на двусторонних и многосторонних платформах, и республика останется участником ряда договоров СНГ, особенно в торгово-экономической и социальной сферах.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. С 2024 года Кишинев перестал платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества.