"Хезболла" утверждает, что атаковала военную базу Израиля на севере страны

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" сообщило о нанесении ударов по военным базам на севере Израиля в ответ на недавние атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на израильскую агрессию, которая была направлена против десятков ливанских городов и поселков, включая южные пригороды Бейрута, бойцы исламского сопротивления в среду утром нанесли ракетный удар по штабу Северного командования израильской армии (база "Дадо") к северо-востоку от города Сафед (Цфат в израильском варианте - ИФ). Попадание было точным", - говорится в заявлении движения, которое распространили ближневосточные СМИ.

В свою очередь, ливанские государственные СМИ сообщают, что ЦАХАЛ продолжает продвижение вглубь территории Ливана.

По данным ливанского телеканала LBCI, израильская армия вошла в город Хьям на юге Ливана, расположенный примерно в шести километрах от ливано-израильской границы.

"Город Хьям подвергается непрерывным артиллерийским обстрелам, в то время как израильская армия продвигается в город", - информирует телеканал.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Хезболла ЦАХАЛ Израиль
