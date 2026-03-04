Военные ОАЭ в среду сбили три баллистических ракеты и 121 дрон

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минобороны ОАЭ сообщило, что в среду средства ПВО перехватили три баллистических ракеты и 121 из 129 летевших на страну дронов, пишет издание The National.

Еще восемь БПЛА разбились на территории страны.

Всего с начала вооруженного конфликта, по данным ведомства, по ОАЭ запустили 189 баллистических ракет: 175 уничтожены, 13 упали в море, еще одна упала на сушу. Из 941 дрона перехватить удалось 876, 65 достигли территории ОАЭ. ПВО также сбило восемь крылатых ракет.

В свою очередь, Минобороны Катара отчиталось, что перехватило в среду 10 дронов и две крылатых ракеты.

В конце февраля США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.