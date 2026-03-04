Поиск

Военные ОАЭ в среду сбили три баллистических ракеты и 121 дрон

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минобороны ОАЭ сообщило, что в среду средства ПВО перехватили три баллистических ракеты и 121 из 129 летевших на страну дронов, пишет издание The National.

Еще восемь БПЛА разбились на территории страны.

Всего с начала вооруженного конфликта, по данным ведомства, по ОАЭ запустили 189 баллистических ракет: 175 уничтожены, 13 упали в море, еще одна упала на сушу. Из 941 дрона перехватить удалось 876, 65 достигли территории ОАЭ. ПВО также сбило восемь крылатых ракет.

В свою очередь, Минобороны Катара отчиталось, что перехватило в среду 10 дронов и две крылатых ракеты.

В конце февраля США и Иран нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

 Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

 Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

"Хезболла" утверждает, что атаковала военную базу Израиля на севере страны

 "Хезболла" утверждает, что атаковала военную базу Израиля на севере страны

США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты "Минитмен-3"

Израильские военные нанесли удары по иранским военным объектам в Исфахане и Ширазе

Премьер Испании назвал политику Трампа на Ближнем Востоке слишком рискованной

Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива

 Нефтехранилища Саудовской Аравии быстро заполняются из-за блокировки Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 344 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });