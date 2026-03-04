Поиск

В Тегеране сообщили об изменении расписания траурных мероприятий по Хаменеи

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Погребальная церемония аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате удара израильской армии по Тегерану, перенесена, сообщило в среду государственное телевидение Ирана.

Как напомнил телеканал, ранее было объявлено о том, что траурные мероприятия начнутся в среду, а похороны были намечены на вечер среды в Мешхеде, родном городе Хаменеи. Согласно новой информации, не все детали церемониала утверждены, и о дне, как и о времени похорон, будет сообщено дополнительно.

В среду также появилась информация о возможной отсрочке выборов нового руководителя Ирана до следующей недели. Согласно неофициальным сообщениям ряда СМИ, выбор пал на сына Али Хаменеи Моджтабу.

Иран Али Хаменеи
