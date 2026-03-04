Военные США заявили о планах наносить больше ударов вглубь Ирана

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ВС США намерены начать наносить удары вглубь Ирана, создавая пространство для маневра, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

"Теперь мы начнем расширять операцию, нанося удары все глубже по территории Ирана и создавая дополнительную свободу маневра для сил США", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой Пентагона Питом Хегсетом.

В конце февраля США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.



