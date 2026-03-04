В Персидском заливе поврежден шведский танкер

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Персидском заливе в результате атаки поврежден танкер шведской судоходной компании Stena Bulk, сообщил шведский вещатель SVT.

Это одно из десяти судов, входящих в программу танкеров, которые могут быть поставлены военным США в случае кризиса или войны".

"Американский флаг в этой ситуации связан с более высоким риском. У этого есть свои плюсы и минусы. Но мы никогда не комментируем, какие у нас грузы и для кого работаем", - заявил гендиректор Stena Bulk Эрик Хонелл.

По его данным, экипаж не пострадал, но на борту начался пожар.

В феврале танкер преследовали иранские патрульные катера, приказавшие ему остановиться. Тогда танкер увеличил скорость и его сопроводил военный корабль США.

"Все корабли, находящиеся в этом регионе, уязвимы. Но риск повышен, если у вас есть связь с Соединенными Штатами", - приводит прокомментировал происходящее военный эксперт Ханс Ливонг и высказался за военный эскорт судов в регионе.