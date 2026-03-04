Поиск

Китайский ICBC остался лидером по стоимости бренда среди банков мира 10-й год подряд

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Лидерами по стоимости бренда среди мировых банков остаются четыре представителя Китая, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Banking 500 за 2026 год.

На первом месте десятый год подряд находится Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), стоимость бренда которого за год выросла на 14,9% (до $90,9 млрд). Затем следует China Construction Bank (-1,5% до $77,2 млрд). На третью позицию в этом году вышел Bank of China (+10,9% до $70,8 млрд), который обогнал Agricultural Bank Of China (-10,6% до $62,8 млрд).

Места с пятого по девятое занимают американские представители банковской отрасли: Bank of America (+5,7% до $47,6 млрд), Chase (+1,4% до $44,8 млрд), Wells Fargo (+10,3% до $39,8 млрд), JP Morgan (+12,1% до $36,3 млрд) и Citi (без изменения, $35,7 млрд).

На десятое место с одиннадцатого переместился британский HSBC (+21,2 до $33,7 млрд).

На одиннадцатую строчку с двенадцатой в прошлом году поднялся американский Capital One, на двенадцатую с четырнадцатой – испанский Santander. При этом из топ-10 выбыл China Merchants Bank, который теперь занимает тринадцатое место.

Совокупная стоимость банковских брендов топ-500 в этом году достигла $1,8 трлн по сравнению с $1,6 трлн годом ранее. Показатель вырос по итогам пятого года подряд.

В рейтинг попали 70 китайских банков, на их долю пришлось 26,9% совокупной стоимости брендов. На 69 американских банков пришлось 21,8% общего показателя, на 27 японских – 3,1%, на 19 индийских – 2,7%, 18 британских – 5,7%.

Самым дорогим банковским брендом Японии является MUFG (23-я строчка), во Франции – BNP Paribas (20-я строчка), в Италии – Intesa Sanpaolo (30-е место), в Германии – Deutsche Bank (58-я позиция).

Российский "Сбер" поднялся на 61-место по сравнению с 78-м в прошлом году, ВТБ – до 241-го с 263-го.

Банки с цифровыми технологиями продолжают подниматься в рейтинге, отмечается в отчете Brand Finance. Так, стоимость британского Revolut взлетела более чем втрое (на 239%) и достигла $6,6 млрд после феноменального скачка в девять раз в прошлом году. Теперь он находится на 67-м место против 144-го годом ранее.

ICBC Industrial & Commercial Bank of China Китай
