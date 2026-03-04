Поиск

В Пентагоне считают иранские беспилотники стали проблемой для операции США в Иране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представители администрации Дональда Трампа заявили американским законодателям на закрытом брифинге в Капитолии США, что иранские ударные беспилотники "Шахед" представляют наибольшую угрозу для операции на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на два источника, которые присутствовали на брифинге.

По их словам, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн признали, что ударные беспилотники Ирана представляют собой большую проблему, чем ранее ожидалось.

Из-за полета на низкой высоте с достаточно медленной скоростью они более эффективны в уклонении от ПВО, чем баллистические ракеты, отмечает телеканал.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CNN ПВО
