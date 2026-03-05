Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Сенат США в ходе процедурного голосования отклонил проект резолюции, направленной на прекращение американской военной операции против Ирана и запрет использовать ВС США без одобрения Конгресса, сообщает NBC.

Результат голосования - 47 "за", 53 - "против", в то время как для вынесения резолюции на рассмотрение требовалось большинство голосов. Проект, таким образом, не получил достаточного количества голосов.

Ожидается, что в четверг голосование по этому вопросу состоится в Палате представителей США.

Предложение сенаторов, поддерживавших ограничение возможностей Трампа в Иране, основывается на принятой в 1973 году резолюции Конгресса США о военных полномочиях. Она предусматривает, что президент обязан во всех случаях, когда это возможно, консультироваться с конгрессом, прежде чем начать боевые действия за рубежом. В случае с Ираном таких консультаций не было.

Кроме того, согласно документу от 1973 года, без санкции конгресса разрешается проводить ограниченные по масштабам операции лишь в течение 60 дней. По истечении этого срока президент может получить отсрочку еще на 30 дней для вывода войск.

Если конгресс не разрешал объявить войну или же развернуть войска для участия в военных действиях, президент обязан в течение 48 часов после развертывания войск прислать конгрессменам письменный отчет с объяснением своего решения.

Так, в понедельник Трамп направил руководству конгресса письмо, в котором заверил, что удары по Ирану "имели ограниченный масштаб", а также были "направлены на минимизацию жертв, сдерживание потенциальных атак и снижение риска эскалации".