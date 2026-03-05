Поиск

Иракские курды начали наступление на Иран

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иракские курды начали наступательные действия на территории Ирана на фоне американо-израильской военной операции, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

В среду военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон не вооружает повстанцев внутри Ирана, хотя и предположил, что другие американские ведомства потенциально могут быть вовлечены в этот процесс.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также опровергла сообщения о том, что администрация Трампа согласилась вооружить курдские силы.

"Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) действительно разговаривал с курдскими лидерами по поводу нашей базы на севере Ирака. Но что касается любых сообщений о том, что президент согласился на какой-либо подобный план, это полный вымысел", - утверждает Левитт.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Ирак Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

ПВО Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты над Эль-Харджем

Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

 Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

Иракские курды начали наступление на Иран

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

 Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

В Ираке случился полный блэкаут

 В Ираке случился полный блэкаут

Что произошло за день: среда, 4 марта

Страховка для следующих через Ормузский пролив судов подорожала в 12 раз

Лед на Финском заливе начал разрушаться

 Лед на Финском заливе начал разрушаться
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 377 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8571 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });