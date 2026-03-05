Иракские курды начали наступление на Иран

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иракские курды начали наступательные действия на территории Ирана на фоне американо-израильской военной операции, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

В среду военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон не вооружает повстанцев внутри Ирана, хотя и предположил, что другие американские ведомства потенциально могут быть вовлечены в этот процесс.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также опровергла сообщения о том, что администрация Трампа согласилась вооружить курдские силы.

"Он (президент США Дональд Трамп - ИФ) действительно разговаривал с курдскими лидерами по поводу нашей базы на севере Ирака. Но что касается любых сообщений о том, что президент согласился на какой-либо подобный план, это полный вымысел", - утверждает Левитт.