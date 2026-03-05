Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта, в результате инцидента произошла утечка нефти.

"Капитан танкера, стоявшего на якоре, сообщил, что видел и слышал сильный взрыв с левого борта, а затем видел небольшое судно, покидающее район. В воде обнаружена нефть, вытекающая из грузового танка", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 30 морских милях к юго-востоку от прибрежного города Мубарак-эль-Кабир в Кувейте.

Отмечается, что экипаж судна находится в безопасности, название и принадлежность танкера не уточняются.