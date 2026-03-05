Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Союзники США по НАТО в основном поддерживают американскую операцию в Иране, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax.

"НАТО в этом не участвует. Но очевидно, что союзники в основном в массовом масштабе поддерживают то, что делает президент (Дональд Трамп - ИФ), а также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, уничтожая ядерный потенциал Ирана и, конечно же, ракетный потенциал", - заявил Рютте.

Он отметил, что страны НАТО оказывают "ключевую поддержку" американо-израильской кампании против Ирана.

При этом Рютте подчеркнул, что альянс "стремится обеспечить защиту каждого дюйма территории НАТО".

В то же время, по словам генсека НАТО, он находится в постоянном контакте со странами Ближнего Востока, по которым Иран наносит удары.

"Мы хотим быть уверены, что поможем им всем тем, что в наших силах, чтобы они оставались в безопасности", - добавил генсек НАТО.