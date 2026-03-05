ЦАХАЛ сообщил о новой волне ударов по Тегерану

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в среду вечером начали новую волну авиаударов по Тегерану, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ начал еще одну волну ударов по иранской военной инфраструктуре, расположенной в различных районах Тегерана", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные спутниковых снимков, налеты США и Израиля нанесли значительный ущерб некоторым предприятиям, связанным с иранской программой баллистических ракет.

"Анализ NYT выявил свидетельства разрушений на некоторых расположенных на поверхности предприятиях, имеющих отношение к баллистическим ракетам. На некоторых объектах ущерб значителен. К примеру, на ракетном объекте вблизи Керманшаха разрушено несколько строений", - информирует издание.