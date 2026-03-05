Поиск

США разместят стратегические бомбардировщики на британских базах для ударов по Ирану

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - США на этой неделе разместят стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit на британских авиабазах для нанесения ударов по Ирану, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Как сообщили изданию официальные лица, американские самолеты приземлятся на британской авиабазе Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане уже в ближайшие дни.

В миреВеликобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам ИранаВеликобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам ИранаЧитать подробнее

По данным Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции уже четырежды использовались для нанесения ударов по защищенным объектам размещения и хранения баллистических ракет Ирана. Самолеты в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им экономить значительное время для подлетов к Ирану.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона разрешить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана.

При этом он подчеркнул, что Лондон по-прежнему не участвует в нанесении ударов по Ирану. "Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши действия по защите региона", - отметил премьер.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Пентагон США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венесуэла продаст до тонны золота в США

 Венесуэла продаст до тонны золота в США

США разместят стратегические бомбардировщики на британских базах для ударов по Ирану

Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

ПВО Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты над Эль-Харджем

Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

 Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

Fox News сообщил, что иракские курды начали наступление на Иран

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

 Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

В Ираке случился полный блэкаут

 В Ираке случился полный блэкаут

Что произошло за день: среда, 4 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 380 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8571 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });