США разместят стратегические бомбардировщики на британских базах для ударов по Ирану

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - США на этой неделе разместят стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit на британских авиабазах для нанесения ударов по Ирану, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Как сообщили изданию официальные лица, американские самолеты приземлятся на британской авиабазе Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане уже в ближайшие дни.

По данным Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции уже четырежды использовались для нанесения ударов по защищенным объектам размещения и хранения баллистических ракет Ирана. Самолеты в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им экономить значительное время для подлетов к Ирану.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона разрешить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана.

При этом он подчеркнул, что Лондон по-прежнему не участвует в нанесении ударов по Ирану. "Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши действия по защите региона", - отметил премьер.