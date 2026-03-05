В правительстве Финляндии обсуждают вопрос о снятии ограничений по ядерному оружию

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В правительстве Финляндии обсуждают вопрос о снятии ограничений, связанных с ядерным оружием, пишет общественный вещатель Yle.

"Правительство обсуждает, следует ли Финляндии снять ограничения, связанные с ядерным оружием. Одно из них - запрет на транзит ядерного оружия по сухопутным и морским районам Финляндии или в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Yle отмечает, что ограничения, связанные с транзитом ядерного оружия, изложены в Законе о ядерной энергии. Правительство в настоящее время готовит его реформу и предложения об изменении закона оценивается сейчас Министерством обороны.