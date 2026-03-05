Трамп выражает оптимизм по поводу перспектив операции США в Иране

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные успешно продолжат выполнять задачи в рамках операции против Ирана.

"Мы продолжим успешно действовать, у нас лучшая армия в мире", - сказал он, выступая в Белом доме.

По словам Трампа, США успешно уничтожают иранские ракетные арсеналы.

"Мы быстро уничтожаем их ракеты. Они бы использовали эти ракеты против нас, если бы мы дали им такую возможность", - добавил он.