СМИ опровергают сообщения о начале наступления курдов на северо-западе Ирана

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Курдские группировки, базирующиеся на севере Ирака, готовятся к потенциальной трансграничной военной операции в Иране, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на представителя Партии свободы Курдистана (ПАК).

Ранее телеканал Fox News сообщил, ссылаясь на источники, что иракские курды уже начали наступательные действия на территории Ирана на фоне американо-израильской военной операции.

Представитель ПАК Халил Надири заявил агентству, что силы курдов переместились к району иранской границы в провинции Сулеймания и находятся в режиме ожидания.

Он отметил, что американские чиновники связались с лидерами курдских оппозиционных групп по поводу потенциальной операции, но не предоставил дополнительных подробностей на этот счет.

Тем временем иранское информационное агентство Tasnim цитирует источник в службах безопасности страны, который опровергает сообщения о проникновении курдских боевиков из Ирака. Согласно сообщению, "граница находится под контролем".