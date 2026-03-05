Нефть разлилась из атакованного танкера в порту на юге Ирака

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Танкер под флагом Багамских островов атаковали в четверг на юге Ирака, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканал, судно стояло в порту Хор-аль-Зубайр южнее Басры, когда в него врезался катер. В результате произошел разлив нефти, зафиксирован ущерб судну.

Одновременно с тем, отмечает Al Jazeera, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что нанес удар по танкеру США в Персидском заливе. В КСИР заверили, что атака увенчалась успехом, но других подробностей приводить не стали.