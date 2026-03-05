Поиск

В Нахичевани в результате удара иранских БПЛА пострадали два человека

Атаку подтвердил азербайджанский МИД

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана подтвердил удар запущенного из Ирана дрона по аэропорту Нахичевани, по его данным, пострадали два человека.

"5 марта в дневные часы беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахичевани. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения", - говорится в коммюнике.

Баку решительно осуждает этот инцидент, подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Руководство Азербайджана требует от Ирана в кратчайшие сроки дать разъяснения по данному инциденту, а также принять необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем.

"Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. В МИД уже вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу. Иранской стороне выражен решительный протест, послу будет вручена соответствующая нота протеста", - добавили в ведомстве.

Ранее об ударе БПЛА по Нахичевани сообщили азербайджанские СМИ и блогеры.

Военная операция США и Израиля в Иране

12
Столб дыма, поднимающийся после удара по Тегерану
Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран МИД Азербайджан Нахичевань Шекерабад
