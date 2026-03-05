"Аэрофлот" запланировал на пятницу четыре вывозных рейса из ОАЭ на Boeing 777

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" запланировал на пятницу четыре рейса из ОАЭ в Москву для вывоза пассажиров по ранее приобретенным билетам, сообщила компания.

Полеты будут выполнены из Дубая и Абу-Даби на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777.

Начиная с 3 марта, авиакомпания суммарно отправила восемь рейсов из ОАЭ, на которых было вывезено 2,7 тыс. пассажиров. Формирование графика рейсов на последующие даты продолжается, отметили в компании.

В четверг российские и иностранные авиакомпании планируют доставить в Россию более 8 тыс. пассажиров из ОАЭ и Омана, сообщал Минтранс РФ. Для этого запланировано 37 вывозных рейсов. Со 2 по 4 марта было выполнено 64 вылета с 12,2 тыс. пассажиров на борту. Кроме Москвы, самолеты прибыли в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Краснодар.

Полеты выполняются с учетом ограничений на использование воздушного пространства. В настоящее время остается закрытым небо шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара, Кувейта. Частично ограничения действуют в ОАЭ и Саудовской Аравии, отмечали в Минтрансе. Предварительный график выполнения вывозных рейсов сформирован до 7 марта включительно.