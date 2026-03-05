Литва дополнительно выделит на оборону более 700 млн евро

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Средства в размере 710,5 млн евро будут дополнительно выделены на военные проекты Литвы, это будет сделано в рамках утвержденного правительством на 2026 год Государственного оборонного фонда, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Сообщается, что средства фонда "будут использованы для развития национальной дивизии, инфраструктуры немецкой бригады, мер противодействия мобильности, военной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения, а также для укрепления гражданской защиты".

Большая часть средств, 504,7 млн евро, направляется на развитие потенциала национальной дивизии, включая закупку танков и боевых машин пехоты, сообщили в ведомстве.

49 млн евро будет направлено на развитие инфраструктуры военного полигона Руднинкай близ границы с Белоруссией, который станет местом постоянной дислокации 45-й бригады немецкого Бундесвера.

На меры по противодействию пограничной мобильности, включая закупку мин для размещения на границах с Белоруссией и Россией, выделено 34,7 млн евро.

Государственный бюджет Литвы на 2026 год предусматривает выделение на военные цели рекордных 5,38% от ВВП республики, или 4,79 млрд евро в денежном выражении. До 2030 года власти Литвы планируют повысить оборонные расходы до 6% от ВВП.