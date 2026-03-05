Поиск

Литва дополнительно выделит на оборону более 700 млн евро

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Средства в размере 710,5 млн евро будут дополнительно выделены на военные проекты Литвы, это будет сделано в рамках утвержденного правительством на 2026 год Государственного оборонного фонда, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Сообщается, что средства фонда "будут использованы для развития национальной дивизии, инфраструктуры немецкой бригады, мер противодействия мобильности, военной мобильности и транспортной инфраструктуры двойного назначения, а также для укрепления гражданской защиты".

Большая часть средств, 504,7 млн евро, направляется на развитие потенциала национальной дивизии, включая закупку танков и боевых машин пехоты, сообщили в ведомстве.

49 млн евро будет направлено на развитие инфраструктуры военного полигона Руднинкай близ границы с Белоруссией, который станет местом постоянной дислокации 45-й бригады немецкого Бундесвера.

На меры по противодействию пограничной мобильности, включая закупку мин для размещения на границах с Белоруссией и Россией, выделено 34,7 млн евро.

Государственный бюджет Литвы на 2026 год предусматривает выделение на военные цели рекордных 5,38% от ВВП республики, или 4,79 млрд евро в денежном выражении. До 2030 года власти Литвы планируют повысить оборонные расходы до 6% от ВВП.

Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Абу-Даби слышны взрывы, работают системы ПВО

Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

 Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

В Абхазии объявили беспилотную опасность

Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

 Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

Аэропорт Нахичевани остановил работу после удара БПЛА

Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность

 Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность

РФ и Украина в пятницу планируют провести обмен пленными по формуле 300 на 300

КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

 КСИР сообщил об атаке тяжелыми ракетами на аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле

Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

 Шойгу оценил убытки от перекрытия на день Ормузского пролива в $7 млрд в день

Нефть разлилась из атакованного танкера в порту на юге Ирака
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 413 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8576 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });