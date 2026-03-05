В Израиле сообщили об уничтожении в Иране 300 пусковых установок ракет с начала операции

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Израильские истребители-бомбардировщики уничтожили 300 иранских пусковых установок баллистических ракет с начала военной операции, чтобы максимально уменьшить масштабы обстрелов территории страны, сообщили в четверг израильские ВВС.

В сообщении указывается, что в четверг утром израильские самолеты провели 113-ю волну ударов по военной инфраструктуре в западном и центральном Иране с начала военной операции.

В ходе этой волны ударов самолеты ВВС сбросили многочисленные боеприпасы на десятки объектов, с которых в последние дни осуществлялись пуски баллистических ракет в направлении израильской территории, сообщили израильские военные.

При этом подчеркивается, что нынешний налет является частью серии дополнительных ударов с начала операции, которые сосредоточены на ракетном комплексе Иран.