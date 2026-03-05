Ford отзывает более 600 тыс. машин в США из-за возможных неполадок с дворниками

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ford Motor отзывает около 604,5 тыс. автомобилей в США из-за дефекта мотора, управляющего щетками стеклоочистителя лобового стекла, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Из-за дефекта мотор дворников может сломаться, ухудшив видимость для водителя и повышая риски аварии. Сотрудники дилерских центров осмотрят моторы и бесплатно заменят их в случае необходимости.

Отзыв затрагивает модели Ford Explorer и Escape, а также Lincoln Aviator и Lincoln Corsair 2020-2022 годов выпуска.

Акции Ford в четверг дешевеют на 2,9%. С начала года капитализация компании снизилась на 5,2%, до $51,1 млрд.