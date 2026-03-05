Трамп решил сменить министра внутренней безопасности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце марта министерство внутренней безопасности возглавит сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин.

"Мне приятно сообщить, что очень уважаемый сенатор от прекрасного штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта 2026 года станет министром внутренней безопасности США", - написал он в соцсети Truth Social.

Маллин сменит на этом посту Кристи Ноэм, работу которой, по сообщению СМИ, в последние месяцы активно критиковали многие политики-республиканцы. В частности, их недовольство вызвало то, как Ноэм реагировала на гибель ранее в этом году двух протестующих от рук сотрудников американских правоохранительных органов.

Трамп в своей публикации заверил, что Ноэм добилась "выдающихся результатов" и в дальнейшем займет пост спецпосланника, курирующего вопросы безопасности на американском континенте.

Согласно процедуре, Маллину теперь предстоит пройти в Сенате утверждение на посту министра.

Министерство внутренней безопасности США по своим функциям похоже на МВД в других странах.