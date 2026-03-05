Поиск

Трамп решил сменить министра внутренней безопасности

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце марта министерство внутренней безопасности возглавит сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин.

"Мне приятно сообщить, что очень уважаемый сенатор от прекрасного штата Оклахома Маркуэйн Маллин 31 марта 2026 года станет министром внутренней безопасности США", - написал он в соцсети Truth Social.

Маллин сменит на этом посту Кристи Ноэм, работу которой, по сообщению СМИ, в последние месяцы активно критиковали многие политики-республиканцы. В частности, их недовольство вызвало то, как Ноэм реагировала на гибель ранее в этом году двух протестующих от рук сотрудников американских правоохранительных органов.

Трамп в своей публикации заверил, что Ноэм добилась "выдающихся результатов" и в дальнейшем займет пост спецпосланника, курирующего вопросы безопасности на американском континенте.

Согласно процедуре, Маллину теперь предстоит пройти в Сенате утверждение на посту министра.

Министерство внутренней безопасности США по своим функциям похоже на МВД в других странах.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 5 марта

Трамп заявил, что видит желание Путина, но не Зеленского достичь урегулирования на Украине

Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

 Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

 В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

В Абу-Даби слышны взрывы, работают системы ПВО

Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

 Поставки газа в Приднестровье упали до критического уровня

В Абхазии объявили беспилотную опасность

Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

 Минобороны Азербайджана обвинило Иран в атаке региона Нахичевань четырьмя дронами

Аэропорт Нахичевани остановил работу после удара БПЛА

Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность

 Вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8577 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });