В Дубае запустили ИИ-станции для кормления бездомных животных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Дубае запустили сеть интеллектуальных станций, использующих технологии искусственного интеллекта для кормления бездомных животных.

В рамках проекта в различных районах эмирата будут установлены 12 станций, обеспечивающих животных кормом и чистой водой в автоматическом режиме.

Работа станций полностью автоматизирована: встроенный ИИ распознает животных, выдает им порции корма и воды, а также собирает данные для контроля популяции. Станции работают на солнечных батареях и оснащены датчиками для контроля уровня запасов.

Отмечается, что инициатива не только помогает животным, но и направлена на поддержание городской чистоты. Их размещение поможет предотвратить разбрасывание продуктов жителями, сообщает TimeOutDubai.