В Дубае запустили ИИ-станции для кормления бездомных животных

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Дубае запустили сеть интеллектуальных станций, использующих технологии искусственного интеллекта для кормления бездомных животных.

В рамках проекта в различных районах эмирата будут установлены 12 станций, обеспечивающих животных кормом и чистой водой в автоматическом режиме.

Работа станций полностью автоматизирована: встроенный ИИ распознает животных, выдает им порции корма и воды, а также собирает данные для контроля популяции. Станции работают на солнечных батареях и оснащены датчиками для контроля уровня запасов.

Отмечается, что инициатива не только помогает животным, но и направлена на поддержание городской чистоты. Их размещение поможет предотвратить разбрасывание продуктов жителями, сообщает TimeOutDubai.

Фото: Time Out Dubai

Дубай
Сербия и Венгрия вводят временный запрет на экспорт нефти и топлива

Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократили добычу нефти на 5,9-6,7 млн б/с

Несколько стран Персидского залива сбили ночью иранские беспилотники и ракеты

WSJ сообщила о призывах советников к Трампу завершить операцию в Иране

Молдавия создаст запас нефтепродуктов на 90 дней

