Полиция Гонконга провела обыски в офисах Citic Securities и Guotai Junan

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга провела обыски в офисах финансовых компаний Citic Securities Co. и Guotai Junan International Holdings Ltd., пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, обыски проводились в подразделениях, занимающихся торговлей акциями. Как минимум один топ-менеджер был вызван на допрос. Причина обысков не разглашается.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти и регуляторы Гонконга проверяют инвестиционные практики финансовых компаний, в том числе связанные с инсайдерской торговлей. Эти проверки усилились на фоне роста активности на гонконгском фондовом рынке.

Также регуляторы требуют от брокерских компаний соблюдать все требования к подаче заявок на IPO. Гонконг стал лидером по объему первичных размещений в прошлом году.