Поиск

Полиция Гонконга провела обыски в офисах Citic Securities и Guotai Junan

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга провела обыски в офисах финансовых компаний Citic Securities Co. и Guotai Junan International Holdings Ltd., пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, обыски проводились в подразделениях, занимающихся торговлей акциями. Как минимум один топ-менеджер был вызван на допрос. Причина обысков не разглашается.

Bloomberg пишет, что в последнее время власти и регуляторы Гонконга проверяют инвестиционные практики финансовых компаний, в том числе связанные с инсайдерской торговлей. Эти проверки усилились на фоне роста активности на гонконгском фондовом рынке.

Также регуляторы требуют от брокерских компаний соблюдать все требования к подаче заявок на IPO. Гонконг стал лидером по объему первичных размещений в прошлом году.

Гонконг Citic Securities Co. Guotai Junan International Holdings Ltd
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

"Росатом" сообщил, что на площадке АЭС Бушер" в Иране осталось около 450 человек

Добыча восстановлена на месторождении Тенгиз после приостановки в январе

Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

 Молдавия начала процедуру окончательного выхода из СНГ

Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

 Иран сегодня: паники нет, протестов нет, а будущее?

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

 МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из резервов

В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

 В Сенате заявили, что США ежедневно тратят $900 млн на операцию против Ирана

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 613 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8624 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });