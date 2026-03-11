Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

КСИР объявил о новых ударах по объектам США и Израиля, Трамп предостерег Иран от минирования Ормузского пролива, шесть человек погибли при пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Разведслужбы США получили информацию о планах Ирана по установке мин на судоходных путях в Ормузском проливе. Дональд Трамп заявил, что военные США будут уничтожать суда для минирования и пригрозил Ирану "беспрецедентными" последствиями. 10 марта в районе Ормузского пролива были ликвидированы 16 минных заградителей, проинформировал CENTCOM.

- Белый дом попросил Израиль прекратить удары по объектам энергетического сектора Ирана, особенно по нефтяной инфраструктуре, сообщило Axios со ссылкой на источники.

- Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о новой волне ударов по объектам США и Израиля. Четыре ракеты были выпущены по штаб-квартире ВС США на Ближнем Востоке, еще две ракеты - по военной базе Арифджан в Кувейте.

- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести погибших и 37 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по областному центру во вторник вечером.

- Здание Генконсульства РФ в иранском Исфагане получило повреждения в результате атаки на местную администрацию 8 марта. Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной, никто из них серьезно не пострадал, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

- Шесть человек погибли, пятеро пострадали в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии. Автобус принадлежал компании PostBus, входящей в структуру национальной почтовой службы. Полиция рассматривает версию об "умышленном акте".

- Английский "Ньюкасл" и испанская "Барселона" со счетом 1:1 завершили первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.