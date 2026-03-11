Поиск

Два судна попали под обстрел в Ормузском проливе

Речь идет о грузовых судах, в них попали неизвестные снаряды, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Под обстрел попали два судна в Ормузском проливе в среду, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно его информации, речь идет о грузовых судах. Отмечается, что в них попали "неизвестные снаряды".

По данным UKMTO, при ударе одно судно получило ущерб, все члены экипажа живы. В случае со вторым судном на борту возник пожар, транспортное средство запросило помощь, в настоящее время весь экипаж эвакуируют.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Хроника 28 февраля – 11 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
