Эрдоган призвал стороны ближневосточного конфликта к урегулированию

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на прекращении конфликта Израиля, Ирана и США, так как опасается, что в противном случае конфликт может охватить весь ближневосточный регион, сообщает Anadolu.

"Надо положить конец этой войне, пока она не охватила своим пламенем весь регион", - сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Он считает, что урегулирование конфликта возможно, "если дать шанс дипломатии".

Турецкий президент также заверил, что Анкара продолжит усилия для того, чтобы вернуть стороны конфликта за стол переговоров.