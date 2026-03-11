Поиск

NYT сообщила об ущербе минимум 17 военным объектам США из-за ударов Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Удары Ирана ракетами и беспилотниками привели к повреждениям, как минимум, на 17 американских военных базах и других объектах на Ближнем Востоке, сообщила The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и видеозаписи, подлинность которых удалось установить.

По ее данным, 28 февраля, в первый день конфликта, Иран атаковал несколько военных объектов, в том числе авиабазу Принца Султана в Саудовской Аравии, авиабазу "Али ас-Салем" и "Кэмп-Бюринг" в Кувейте, авиабазу "Аль-Удейд" в Катаре - самую большую базу США на Ближнем Востоке. Спутниковые снимки показывают значительный ущерб для строений и коммуникационной инфраструктурые в нескольких местах".

В отчете Пентагона Конгрессу говорится, что удар 28 февраля по штабу 5-го флота ВМС США в Бахрейне принес ущерба на $200 млн.

По оценке NYT, масштабы обстрелов Ирана в ходе конфликта снизились, но авиабазы "Аль-Удейд" и "Али ас-Салем", штаб 5-го флота ВМС США, база Кэмп-Бюринг", авиабаза "Аль-Дафра" в ОАЭ неоднократно подвергались ударам.

Одной из наиболее дорогих потерь может стать получивший урон радар для системы ПРО THAAD на иорданской авиабазе имени Маваффика Салти: его стоимость может составлять $500 млн, пишет газета. Спутники также зафиксировали значительные повреждения укрытий в ОАЭ в Эль-Рувайсе, где могли держать установку THAAD. Кроме того, повреждения получила РЛС раннего предупреждения о ракетном нападении AN/FPS-132 в Катаре у Умм-Дахала; стоимость радара - $1,1 млрд.

Точные масштабы ущерба для средств ПРО и коммуникационный инфраструктуры США на Ближнем Востоке остаются неясными.

