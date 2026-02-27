США не располагают необходимыми силами для продолжительных ударов по Ирану

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на наращивание американской военной мощи на Ближнем Востоке, США не располагают силами и боеприпасами для проведения продолжительной бомбардировочной кампании против Ирана, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных военных чиновников.

По словам одного из них, американские силы, размещенные в регионе, могут наносить удары по Ирану примерно в течение не более семи-десяти дней.

При этом источники считают, что любая военная операции вызовет серьезные ответные действия со стороны Ирана. Они отмечают, что ответ Ирана на американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года был относительно сдержанным, но на этот раз ситуация может измениться, в том числе с учетом наращивания его ракетного потенциала.

По данным СМИ, в настоящее время США сосредоточили на Ближнем Востоке более 200 боевых самолетов, около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок для возможного проведения военной операции против Ирана.

Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. Кроме того, каждый американский эсминец оснащен десятками противоракет Standard Missile для перехвата баллистических ракет.

На базах в регионе развернуто большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и систем противоракетной обороны THAAD для защиты от ответных иранских ракетных ударов.

По своей мощи американская военная группировка на Ближнем Востоке является крупнейшей с 2003 года.