Поиск

США не располагают необходимыми силами для продолжительных ударов по Ирану

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на наращивание американской военной мощи на Ближнем Востоке, США не располагают силами и боеприпасами для проведения продолжительной бомбардировочной кампании против Ирана, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных военных чиновников.

По словам одного из них, американские силы, размещенные в регионе, могут наносить удары по Ирану примерно в течение не более семи-десяти дней.

При этом источники считают, что любая военная операции вызовет серьезные ответные действия со стороны Ирана. Они отмечают, что ответ Ирана на американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года был относительно сдержанным, но на этот раз ситуация может измениться, в том числе с учетом наращивания его ракетного потенциала.

По данным СМИ, в настоящее время США сосредоточили на Ближнем Востоке более 200 боевых самолетов, около двух десятков боевых кораблей, в том числе два авианосца, а также несколько ударных подводных лодок для возможного проведения военной операции против Ирана.

Эсминцы и подлодки несут в общей сложности более 500 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км. Кроме того, каждый американский эсминец оснащен десятками противоракет Standard Missile для перехвата баллистических ракет.

На базах в регионе развернуто большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и систем противоракетной обороны THAAD для защиты от ответных иранских ракетных ударов.

По своей мощи американская военная группировка на Ближнем Востоке является крупнейшей с 2003 года.

США Ближний Восток Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

СМИ пишут, что Тегеран намерен продолжить обогащение урана

Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

 Глава МИД Омана заявил о завершении переговоров США и Ирана и достигнутых успехах

Началось тестирование прокачки нефти из Хорватии в Венгрию по трубопроводу "Адрия"

Хиллари Клинтон в Конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

 Хиллари Клинтон в Конгрессе США опровергла информацию о знакомстве с Эпштейном

Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

 Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8519 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });