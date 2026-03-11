Финляндия не планирует размещать у себя ядерное оружие

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии правящая коалиция и оппозиционные парламентские партии намерены выступить с общим заявлением о политике государства в области ядерного оружия, заявил Yle министр обороны Антти Хаккянен.

"Намереваемся сделать вместе такую декларацию, заявление. Похоже, у всех общее понимание, что на самом деле в Финляндии ядерное оружие не будет размещено. Мы, безусловно, сможем найти общее понимание по этому вопросу", - сказал он.

Совместное заявление сторон может стать частью доклада правительства, касающегося обновления внешней и внутренней политики безопасности, который будет опубликован весной.

Глава Минобороны отказался уточнить, будет ли в заявлении обязательство транзита ядерного оружия на финскую территорию в мирное время. Он отметил, что в Швеции, Норвегии и Дании нет закона, ограничивающего ядерное оружие, но существуют политические декларации.

"Финляндия может сделать то же самое. Нам не нужно спешить, чтобы понять, что мы запишем", - сказал министр.

Как ожидается, правительство предоставит парламенту для обсуждения доклад об обновленной информации по внешней политике и политике безопасности Финляндии в апреле.

Правительство Финляндии 5 марта одобрило изменения в закон о ядерной энергетике, согласно которому предлагается снять ограничения на ввоз в страну ядерного оружия.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии полностью запрещены. Законопроект об изменениях предлагает разрешить ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в Финляндии в будущем, если это будет связано с обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - сообщило правительство.