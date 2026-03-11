Поиск

Финляндия не планирует размещать у себя ядерное оружие

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Финляндии правящая коалиция и оппозиционные парламентские партии намерены выступить с общим заявлением о политике государства в области ядерного оружия, заявил Yle министр обороны Антти Хаккянен.

"Намереваемся сделать вместе такую декларацию, заявление. Похоже, у всех общее понимание, что на самом деле в Финляндии ядерное оружие не будет размещено. Мы, безусловно, сможем найти общее понимание по этому вопросу", - сказал он.

Совместное заявление сторон может стать частью доклада правительства, касающегося обновления внешней и внутренней политики безопасности, который будет опубликован весной.

Глава Минобороны отказался уточнить, будет ли в заявлении обязательство транзита ядерного оружия на финскую территорию в мирное время. Он отметил, что в Швеции, Норвегии и Дании нет закона, ограничивающего ядерное оружие, но существуют политические декларации.

"Финляндия может сделать то же самое. Нам не нужно спешить, чтобы понять, что мы запишем", - сказал министр.

Как ожидается, правительство предоставит парламенту для обсуждения доклад об обновленной информации по внешней политике и политике безопасности Финляндии в апреле.

Правительство Финляндии 5 марта одобрило изменения в закон о ядерной энергетике, согласно которому предлагается снять ограничения на ввоз в страну ядерного оружия.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии полностью запрещены. Законопроект об изменениях предлагает разрешить ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в Финляндии в будущем, если это будет связано с обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - сообщило правительство.

Минобороны Финляндия Швеция Антти Хаккянен Дания Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026

 Министр спорта Ирана исключил участие сборной в ЧМ-2026
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 629 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });