Президент Финляндии поддержал отмену ограничений на размещение ядерного оружия

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства внести изменения в закон о ядерной энергетике, позволяющие снять ограничения на ядерное оружие, пишет Helsingin Sanomat.

"На практике оборона и сдерживание НАТО основаны на трех столпах: обычные силы, ракеты и ядерное оружие. В интересах Финляндии, чтобы у нас не было никаких законодательных препятствий ни для одного из этих факторов", - сказал Стубб.

По словам президента, действующее законодательство содержит ограничения на ядерное оружие, которых нет в других странах Северной Европы. Стубб выразил надежду, что поправки в закон "достигнут максимально широкого консенсуса в парламенте".

"Как президент я надеюсь, что конечный результат будет таким, что у нас не будет ограничений для наших планов ядерного оружия", - заявил .

Правительство 5 марта предложило изменить закон о ядерной энергетике, позволяющие "ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в Финляндии в будущем, если это будет связано с обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством". Законопроект внесен в парламент.

По действующему законодательству, ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии полностью запрещены.

