Финляндия пока изучает инициативу Франции по ядерному сдерживанию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Финляндия приветствует инициативу Франции по усилению ядерного сдерживания, но не спешит к ней присоединяться, заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен. Об этом сообщает Yle.

"Финляндия будет рада более подробно проанализировать французскую инициативу, мы проведем дальнейшие обсуждения и примем собственные решения", - сказала Валтонен.

По ее словам, диалог только начинается и будет использован как основа для изучения европейской позиции по этому вопросу.

"В таком ключевом вопросе нет спешки", - добавила министр.

Она подчеркнула, что "ядерное оружие США будет по-прежнему основой ядерного сдерживания НАТО".

В отличие от Финляндии, Швеция уже дала согласие на переговоры с Францией о ядерном сдерживании. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция начала эти переговоры, но при этом ее доктрина не изменится: она будет участвовать в планировании НАТО по ядерному оружию, но ядерное оружие не будет доставлено на шведскую территорию в мирное время.

Французский президент Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с восемью европейскими странами по расширению ядерного сдерживания. Это Германия, Великобритания, Польша, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды и Греция.

