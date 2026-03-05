Правительство Финляндии предложило снять ограничения на ввоз ядерного оружия в страну

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило изменения в закон о ядерной энергетике, которым предлагается снять ограничения на ввоз в страну ядерного оружия, сообщила пресс-служба финского Минобороны.

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в Финляндии полностью запрещены. Законопроект об изменениях предлагает разрешить ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в Финляндии в будущем, если это будет связано с обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что большинство стран Североатлантического альянса не устанавливали в своем законодательстве никаких ограничений на полное осуществление обороны и сдерживания. Таким образом, законопроект приведет финское законодательство в соответствие с операциями НАТО.

"Цель законопроекта - обеспечить надежность сдерживания НАТО, включая все его компоненты. (...) Поправка улучшит превентивное сдерживание и призвана предотвратить применение военной силы против Финляндии и всего альянса", - подчеркнули в Минобороны.

При этом там заявили, что "Финляндия не стремится к размещению ядерного оружия на своей территории, и НАТО не планирует этого делать". "Поправка к закону также не затрагивает учения НАТО по ядерному сдерживанию, которые в будущем не будут включать размещение ядерного оружия", - добавили в военном ведомстве.

Законопроект об изменениях направлен на рассмотрение парламента.