Вблизи международного аэропорта Багдад ПВО сбила четыре БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В окрестностях международного аэропорта Багдада ПВО перехватили четыре беспилотника, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.

Глава правительства он в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и принес соболезнования в связи гибелью предыдущего лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ас-Судани добавил, что не позволит использовать иракскую территорию для ударов по Ирану.

В ОАЭ объявили о том, что потушили пожар в старом аэропорту Абу-Даби, сообщает также "Аль-Джазира". По официальной версии, пожар начался после успешного перехвата ПВО вражеских целей.

Военная операция США и Израиля в Иране

Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
