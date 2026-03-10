Поиск

Ирак потребовал от США не использовать его воздушное пространство для атак

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что воздушное пространство Ирака не должно использоваться для ударов по соседним странам, сообщает во вторник газета Le Figaro со ссылкой на канцелярию премьера.

"Ирак подчеркнул важность гарантий того, что воздушное пространство, территория и территориальные воды Ирака не будут использоваться для военных действий в отношении соседних стран и в регионе в целом", - приводит Le Figaro выдержки из коммюнике.

Иракский премьер отметил, что отвергает любые попытки втянуть страну в конфликт Израиля, Ирана и США.

Ирак подвергся ударам в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечают СМИ, над Ираком регулярно летают бомбардировщики с целью нанесения ударов по Ирану.

