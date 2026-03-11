Израиль готовится к активизации атак Ирана и "Хезболлы" в ночь на четверг

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Власти Израиля ожидают существенного нарастания атак на страну со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболла" в ночь на 12 марта, передает CNN со ссылкой на информированные израильские источники.

Израильский чиновник также заявил CNN, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает совещание политического руководства и начальников служб безопасности, чтобы обсудить складывающуюся ситуацию.

Иран запустил по Израилю минувшей ночью несколько волн ракет, атаковал также днем 11 марта. О разрушениях и пострадавших израильская сторона не сообщала.

Глава Командования тыла Израиля генерал-майор Шай Клепер заявил, что Израилю предстоят "более трудные дни". Он отметил, что принятые прежде меры безопасности остаются в силе.