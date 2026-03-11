Средства ПВО Саудовской Аравии сбили семь иранских баллистических ракет

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили семь иранских баллистических ракет и два беспилотника, сообщило министерство обороны королевства.

"Шесть баллистических ракет, запущенных в направлении авиабазы "Принц Султан", были перехвачены и уничтожены", - говорится в сообщении.

На авиабазе "Принц Султан" размещается группа самолетов ВВС США.

Перехвачена была также одна иранская баллистическая ракета, запущенная по восточному региону королевства.

Кроме того, силы ПВО сбили два иранских ударных беспилотника, которые летели в направлении крупнейшего саудовского нефтяного месторождения Шайба в пустыне Руб-эль-Хали. Запасы месторождения составляют 2,9 млрд тонн нефти, суточная добыча достигает примерно 1 млн баррелей.