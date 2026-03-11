ВС Ирана пообещали ответить на удары по иранским портам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В командовании иранских вооруженных сил заявили, что Иран атакует порты в ближневосточном регионе, если его порты окажутся под угрозой, сообщает The National.

"Если наши порты и гавани окажутся под угрозой, все порты и гавани в регионе станут нашими законными целями", - заявил представитель ВС Иране в эфире государственного телевидения.

Ранее Центральное командование ВС США предупредило, что гражданские портовые сооружения, используемые в военных целях, могут стать "законными военными целями в соответствии с международным правом".