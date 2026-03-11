ВС США призвали мирных иранцев держаться подальше от портов в Ормузском проливе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американские военные призвали гражданских лиц Ирана держаться вдали от портовых объектов в районе Ормузского пролива из-за риска для жизни.

"Гражданские порты, которые используются в военных целях, утрачивают защищенный статус и в соответствии с нормами международного права становятся законными военными целями, - заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). - Иранским портовым рабочим, административному персоналу и экипажам коммерческих судов следует находиться дальше от иранских кораблей и военной техники".

Иранские власти используют гражданские порты в районе Ормузского пролива для проведения военных операций, которые угрожают международному судоходству, утверждает CENTCOM. По его данным, "военно-морские силы Ирана разместили корабли и военное оборудование в гражданских портах, обслуживающих коммерческое морское движение".