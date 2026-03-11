Президент Ирана назвал условия для завершения войны

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Для достижения мира на Ближнем Востоке необходимы выплаты репараций Ирану, а также предоставление ему гарантий безопасности, написал в соцсети Х иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Единственный способ прекратить эту войну, развязанную сионистским режимом и США, это признание законных прав Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии против будущей агрессии", - заявил он.

Пезешкиан сообщил, что беседовал с президентом России Владимиром Путиными и с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, и вновь подтвердил приверженность Ирана миру в регионе.