Делегации РФ и США встретились во Флориде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Представители США и России встретились в среду в американском штате Флорида, сообщает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума", - написал Уиткофф в соцсети X.

Он добавил, что делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.

"Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу", - написал он в соцсети X.