Поиск

Делегации РФ и США встретились во Флориде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Представители США и России встретились в среду в американском штате Флорида, сообщает спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Сегодня во Флориде российская делегация во главе со специальным посланником Кириллом Дмитриевым встретилась с делегацией США, включая специального посланника Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума", - написал Уиткофф в соцсети X.

Он добавил, что делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивную встречу.

"Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу", - написал он в соцсети X.

Флорида США Уиткофф Кирилл Дмитриев Джаред Кушнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

 США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Трамп считает, что победил Иран за час

 Трамп считает, что победил Иран за час

Трамп планирует использовать нефть из стратегического запаса, чтобы снизить цены

ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

 ПВО Саудовской Аравии сбили БПЛА, летевший к крупнейшему месторождению на востоке страны

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Источник сообщил о новых переговорах Кирилла Дмитриева в Майами

Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

 Фон дер Ляйен считает преждевременным ослабление санкций против России

Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

 Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

 Запасы нефти в США выросли на 3,82 млн баррелей и обновили максимум с мая 2025 года

Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 642 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8627 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });