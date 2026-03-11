Поиск

Алиев и Кошта обсудили расширение торговли между Азербайджаном и ЕС за счет льготных тарифов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Евросоюза Антониу Кошта в ходе встречи в расширенном составе в Баку обсудили перспективы расширения торговых связей между Баку и Брюсселем на основе принципов льготных тарифов.

"В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским союзом в различных сферах. Отмечалось успешное проведение диалога, особенно по вопросам безопасности, энергетики и транспорта, была подчеркнута важность дискуссий, проведенных в рамках состоявшегося некоторое время назад в Азербайджане консультативного совета по Южному газовому коридору", - уточняется в информации на сайте президента Азербайджана.

Особо отмечен вклад Азербайджана как надежного партнера в обеспечение энергетической безопасности Европы; подчеркнуто, что составной частью этого вклада является экспорт газа в 10 европейских стран.

"На встрече также были обсуждены вопросы транспорта, логистики и связности, отмечено, что Азербайджан играет важную роль в регионе в этих вопросах. Подчеркнуто значение проекта TRIPP (проект транспортного коридора на Южном Кавказе - ИФ) как составной части Среднего коридора. Отмечено участие Европейского союза в восстановлении и реконструкции Нахичеванской железнодорожной линии, являющейся продолжением данного проекта. Состоялось обсуждение перспектив расширения торговых связей между Азербайджаном и Европейским союзом на основе принципов льготных тарифов", - отмечается в информации.

В ходе встречи стороны также отметили успехи в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией; подчеркнуто, что Евросоюз всегда готов внести вклад в ее продвижение.

"Кроме этого, проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания дата-центров", - подчеркивается в сообщении.

