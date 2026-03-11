Посольство США в Багдаде предупредило о возможных атаках Ирана на энергетическую инфраструктуру

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Посольство США в Ираке предупредило о том, что Иран может планировать атаки на энергообъекты в стране, сообщает в среду "Аль-Джазира".

"Иран и связанные с ним группировки могут планировать нападения на принадлежащую США нефтяную и энергетическую инфраструктуру в Ираке", - цитирует телеканал заявление посольства.

По информации телеканала, в сообщении посольства также говорилось, что поддерживаемые Ираном группировки совершали нападения на отели, которые часто посещают американцы, по всему Ираку и, в частности, в Иракском Курдистане.

Посольство также вновь призвало граждан США покинуть страну.