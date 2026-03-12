Поиск

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили волатильные торги в среду без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq Composite увеличился.

Трейдеры обеспокоены неопределенностью в отношении дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировую экономику.

"В такой неопределенной обстановке рынки и инвесторы ищут любой сигнал, чтобы двинуться в том или ином направлении, - заявил управляющий партнер Keator Group Мэтью Китор. - Рынки колеблются от любой новости".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на январском уровне и совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Это минимальные темпы повышения цен с мая прошлого года.

Производитель продуктов питания Campbell's Co. сократил чистую прибыль и выручку во втором финквартале (завершился 1 февраля), а также ухудшил годовые прогнозы. Цена акций компании рухнула более чем на 7%, они стали одним из лидеров падения среди компонентов S&P 500.

Котировки акций AeroVironment упали на 6,3% после того, как производитель военных беспилотников дал слабый прогноз скорректированной прибыли на 2026 год.

Бумаги Boeing Co. и Procter & Gamble Co. подешевели на 1,7%, Sherwin-Williams Co. - на 2,3%, Walmart Inc. - на 1,3%, Goldman Sachs Group - на 1,2%, McDonald's Corp. и Amazon.com Inc. - на 0,8%, International Business Machines - на 0,5%.

В то же время стоимость Oracle Corp. поднялась на 9,2%. Один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения в третьем финквартале (декабрь-февраль) получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. Также компания заявила, что бум в сфере центров обработки данных с использованием ИИ обеспечит рост ее выручки темпами выше прогнозных в ближайшие два года.

Цена акций Papa John's International Inc. взлетела на 19,4% на новости о том, что покупкой сети пиццерий интересуется катарский инвестиционный фонд Irth Capital.

Котировки бумаг производителя электронных компонентов TE Connectivity выросли на 1,1%. Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 9,9%, а также расширила программу buyback на $3 млрд.

Выросла капитализация представителей нефтяной отрасли, включая Chevron Corp. - на 3%, Exxon Mobil - на 2,3%, ConocoPhillips - на 2,5%, Marathon Petroleum Corp. - на 5,4%, Occidental Petroleum Corp. - на 4,6%, Phillips 66 - на 4,3%.

Кроме того, подорожали бумаги чипмейкеров: Nvidia Corp. - на 0,7%, Intel Corp. - на 2,6%, Advanced Micro Devices - на 0,8%, Micron Technology Inc. - на 3,9%.

Акции Alphabet Inc. прибавили в цене 0,5%, Tesla - 2,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду уменьшился на 289,24 пункта (на 0,61%) и составил 47417,27 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 5,68 пункта (на 0,08%) - до 6775,8 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite увеличился на 19,03 пункта (на 0,08%) и завершил сессию на отметке 22716,13 пункта.

