Итальянская военная база в Ираке попала под ракетный удар

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил в четверг ракетный удар по итальянской военной базе в Иракском Курдистане.

Согласно данным министерства обороны Италии, база, где размещены около 300 итальянских военных, подверглась ракетному удару. Министерство не уточняет, на ком лежит ответственность за эти действия.

Глава МИД Италии провел телефонный разговор с послом Италии в Ираке, который сообщил, что "все итальянские военные находятся в бункере, живы и здоровы".

С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран неоднократно совершал нападения на Иракский Курдистан, в частности, на расположенные там объекты США.

Иран
