Поиск

МЭА более чем вдвое понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне конфликта на Ближнем Востоке вокруг Ирана резко понизило прогноз роста мировых поставок нефти на 2026 год – с 2,4 млн б/с до 1,1 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Теперь аналитики прогнозируют, что мировые поставки нефти в текущем году увеличатся со 106,1 млн б/с до 107,2 млн б/с, хотя еще в прошлом месяце они ожидали рост со 106,2 млн б/с до 108,6 млн б/с.

МЭА подчеркивает, что на фоне сокращения добычи в странах Персидского залива из-за невозможности экспорта прежних объемов ввиду блокады Ираном Ормузского пролива мировые поставки в марте могут рухнуть на 8 млн б/с и достигнуть самого низкого уровня с начала 2022 года – 98,8 млн б/с.

"Война на Ближнем Востоке вызывает крупнейший в истории сбой в поставках на мировом нефтяном рынке. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упал до минимума примерно с 20 млн б/с. Возможности обхода этого важнейшего водного пути ограничены, а хранилища заполняются. Страны Персидского залива сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн б/с. В отсутствие быстрого возобновления судоходства падение поставок, вероятно, будет расти", - говорится в отчете.

По оценке МЭА, в феврале мировая добыча нефти составила 106,9 млн б/с, что на 380 тыс. б/с выше, чем месяцем ранее. Главным фактором стало увеличение производства в странах вне ОПЕК+ – на 590 тыс. б/с, в то время как участники альянса снизили добычу на 210 тыс. б/с.

МЭА отмечает, что снижение экспорта из стран Ближнего Востока частично может быть компенсировано ростом производства в Северной Америке после зимних заморозков, а также увеличением отгрузок из РФ и Казахстана после перебоев, возникших в феврале. Однако из-за отсутствия признаков деэскалации к моменту выхода отчета в агентстве отмечают, что прогнозы по мировой добыче в марте и последующих месяцах сопряжены с высокой степенью неопределенности.

МЭА нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян предложил убрать из Конституции Армении упоминание о Декларации о независимости

NIS запросила OFAC о продлении лицензии на операционную деятельность после 20 марта

BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

 BMW сократила годовую выручку на 6,3% и ждет дальнейшего снижения из-за пошлин Трампа

UKMTO сообщило о шести атаках Ирана на суда за сутки в Персидском заливе

Цена Brent поднялась выше $98 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 12 марта

Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

 Страны G7 рассматривают возможность сопровождения судов в Персидском заливе

Один человек погиб, 38 спасены с горящих нефтяных танкеров в Персидском заливе

США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

 США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Трамп считает, что победил Иран за час

 Трамп считает, что победил Иран за час
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8632 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 656 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });