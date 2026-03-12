МЭА более чем вдвое понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне конфликта на Ближнем Востоке вокруг Ирана резко понизило прогноз роста мировых поставок нефти на 2026 год – с 2,4 млн б/с до 1,1 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете организации.

Теперь аналитики прогнозируют, что мировые поставки нефти в текущем году увеличатся со 106,1 млн б/с до 107,2 млн б/с, хотя еще в прошлом месяце они ожидали рост со 106,2 млн б/с до 108,6 млн б/с.

МЭА подчеркивает, что на фоне сокращения добычи в странах Персидского залива из-за невозможности экспорта прежних объемов ввиду блокады Ираном Ормузского пролива мировые поставки в марте могут рухнуть на 8 млн б/с и достигнуть самого низкого уровня с начала 2022 года – 98,8 млн б/с.

"Война на Ближнем Востоке вызывает крупнейший в истории сбой в поставках на мировом нефтяном рынке. Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упал до минимума примерно с 20 млн б/с. Возможности обхода этого важнейшего водного пути ограничены, а хранилища заполняются. Страны Персидского залива сократили общую добычу нефти как минимум на 10 млн б/с. В отсутствие быстрого возобновления судоходства падение поставок, вероятно, будет расти", - говорится в отчете.

По оценке МЭА, в феврале мировая добыча нефти составила 106,9 млн б/с, что на 380 тыс. б/с выше, чем месяцем ранее. Главным фактором стало увеличение производства в странах вне ОПЕК+ – на 590 тыс. б/с, в то время как участники альянса снизили добычу на 210 тыс. б/с.

МЭА отмечает, что снижение экспорта из стран Ближнего Востока частично может быть компенсировано ростом производства в Северной Америке после зимних заморозков, а также увеличением отгрузок из РФ и Казахстана после перебоев, возникших в феврале. Однако из-за отсутствия признаков деэскалации к моменту выхода отчета в агентстве отмечают, что прогнозы по мировой добыче в марте и последующих месяцах сопряжены с высокой степенью неопределенности.