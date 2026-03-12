Поиск

Ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили прогнозы роста ВВП на 2026 год

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ведущие институты экономических исследований Германии ухудшили прогнозы роста ВВП страны на 2026 год, отметив негативные последствия подъема цен на энергоносители из-за ближневосточного конфликта.

Новые прогнозы Мюнхенского института экономических исследований (Ifo) и Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) предполагают увеличение ВВП Германии в этом году на 0,8%. Ранее обе организации прогнозировали рост на 1%.

"Несмотря на ценовой шок на рынке энергоносителей, экономический рост в Германии, вероятно, будет продолжаться до конца текущего года, главным образом, благодаря тому, что расходы правительства на инфраструктуру, климатические проекты и оборону будут увеличиваться и все больше стимулировать спрос", - говорится в обзоре Ifo.

Новый прогноз Ifo основан на допущении того, что подъем цен на нефть и газ будет краткосрочным.

"В настоящее время мы ожидаем, что инфляция в ФРГ ускорится примерно до 2,5%, если цены на нефть и газ вновь опустятся в течение ближайших нескольких недель", - говорит главный экономист Ifo Тимо Вольмерсхойзер.

В случае затягивания ближневосточного конфликта и более длительного сохранения высоких цен на энергоресурсы, экономические последствия будут более серьезными, предупреждают эксперты института. Они полагают, что инфляция в ФРГ в этом случае может ускориться до 3%, а экономический рост в текущем году составит лишь 0,6%.

Ifo сохраняет прогноз повышения ВВП Германии на 2027 год на уровне 1,2%. Аналитики отмечают, однако, что темпы роста могут составить лишь 0,8% при затягивании периода высоких цен на нефть и газ.

Kiel Institute сохраняет прогноз повышения ВВП ФРГ на 2027 год на уровне 1,4%.

Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований в Эссене (RWI) понизил прогноз роста ВВП Германии на текущий год до 0,9% с 1%, на следующий – до 1,2% с 1,4%.

Германия
